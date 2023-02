LIVE Ciclocross | Mondiali 2023 in DIRETTA | Van der Poel attacca | Van Aert risponde

(Di domenica 5 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.40 Vanthourenhout prende qualche metro su Kuypers. Da dietro si sganciano Iserbyt, Mason e Van der Haar. 15.39 SIAMO A METÀ GARA! Quinto giro completato in 6’35”. Siamo già a 33 minuti di gara, rischia di essere davvero una gara lunghissima. 15.38 Van dersulle tavole! Vanperde qualche metro anche stavolta. 15.37 Continua l’avventura del duo Vanthourenhout-Kuypers. Quest’ultimo inizia però a dare segni di fatica. Da dietro prova a muoversi Iserbyt. 15.35 Ecco che Vanspinge in salita! Van derbrillantemente! 15.34 Fase di studio ora tra i due titani. Per la prima volta il passaggio nel bosco non ha visto l’attacco di uno dei due. 15.33 Quarto giro completato, il più ...

... Andrea De Luca ed Enrico Martello ore 00:15: C:ti Mondiali Under 23 Femminile (...alla diversa durata degli eventi in onda sui canali *** LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING 24 ore su 24 -...... Lorenzo Leonarduzzi e Federico De Albertis ore 01:30: C.ti Mondiali Under 23 Maschile (...durata degli eventi in onda sui canali *** LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING 24 ore su 24 -...

Amiche ed amici di OA Sport buongiorno e benvenute/i alla DIRETTA LIVE della gara riservata agli uomini elite dei Mondiali di ciclocross 2023! Siamo arrivati ...Oggi, domenica 5 febbraio, si concludono i campionati del mondo di ciclocross. Sono iniziati venerdì in Olanda a Hoogerheide con la staffetta a squad ...