LIVE Ciclocross | Mondiali 2023 in DIRETTA | Van Aert e Van der Poel fanno il vuoto | è già duello

(Di domenica 5 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.24 Viene segnalato ora il totale dei giri. Saranno 10! 15.23 Il neerlandese ha urlato qualcosa al suo team ai box. Non sembra però nè che abbia forato nè che abbia altri problemi. 15.22 Altra botta di VdP! Stavolta ci prova nel tratto di salita, Vanrisponde di nuovo senza fare una piega. 15.21 Ora Kuypers prova anche ad allungare! Lo segue Vanthourenhout e prendono qualche metro sulla concorrenza. 15.20 Il distacco del gruppo all’inseguimento è di 22”. L’andatura dietro la fa il belga Gerben Kuypers. Bellissima la sua storia, messo solo quest’anno sotto contratto da una squadra. Fino ad ora lavorava e si autofinanziava gli allenamenti e le partecipazioni alle corse. 15.19 Chiuso il secondo giro! Per la prima volta Vansi mette davanti a fare l’andatura. Secondo ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Amiche ed amici di OA Sport buongiorno e benvenute/i alla DIRETTA LIVE della gara riservata agli uomini elite dei Mondiali di ciclocross 2023! Siamo arrivati ...Oggi, domenica 5 febbraio, si concludono i campionati del mondo di ciclocross. Sono iniziati venerdì in Olanda a Hoogerheide con la staffetta a squad ...