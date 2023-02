LIVE Ciclocross | Mondiali 2023 in DIRETTA | tutto pronto ad Hoogerheide | tra poco si parte

(Di domenica 5 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.52 Il percorso si è mostrato in questi giorni duro ed esigente. I punti focali potrebbero essere le altissime tavole da saltare, la lungs scalinata, ma anche i diversi tratti di salita. Ricordiamo che il tracciato è stato disegnato da Adrie Van der Poel, padre di Mathieu, dato che qui si tiene da anni proprio il GP Adrie Van der Poel. 14.49 Van der Poel corre anche per portare ai Paesi Bassi la quarta medaglia d’oro di questi, dopo quelle di staffetta mista, di Shirin Van Anrooij tra le U23 e di Fem Van Empel tra le elite. Van Aert consegnerebbe al suo Belgio la seconda affermazione dopo quella di Thibau Nys tra gli U23. 14.46 Wout Van Aert cerca dunque l’aggancio a quota 4 titoli iridati, Mathieu Van der Poel cerca il quinto che gli permetterebbe di allungare sul rivale ed ...

... Andrea De Luca ed Enrico Martello ore 00:15: C:ti Mondiali Under 23 Femminile (...alla diversa durata degli eventi in onda sui canali *** LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING 24 ore su 24 -...... Lorenzo Leonarduzzi e Federico De Albertis ore 01:30: C.ti Mondiali Under 23 Maschile (...durata degli eventi in onda sui canali *** LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING 24 ore su 24 -...

Ciclocross oggi, Mondiali 2023: orari domenica 5 febbraio, programma, tv, streaming, italiani in gara OA Sport

LIVE Ciclocross, Mondiali 2023 in DIRETTA: Van Aert e Van der Poel si giocano la maglia iridata OA Sport

LIVE Ciclocross, Mondiali 2023 in DIRETTA: van Empel allunga, Pieterse e Brand a 14". Più distante Persico OA Sport

LIVE Ciclocross, Mondiali 2023 in DIRETTA: oro per van Empel! Podio tutto olandese con Pieterse e Brand. Quarta Persico OA Sport

Ciclocross oggi, Mondiali 2023: orari sabato 4 febbraio, programma, tv, streaming, italiani in gara OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Amiche ed amici di OA Sport buongiorno e benvenute/i alla DIRETTA LIVE della gara riservata agli uomini elite dei Mondiali di ciclocross 2023! Siamo arrivati ...Oggi, domenica 5 febbraio, si concludono i campionati del mondo di ciclocross. Sono iniziati venerdì in Olanda a Hoogerheide con la staffetta a squad ...