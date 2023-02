LIVE Ciclocross | Mondiali 2023 in DIRETTA | tra Van Aert e Van der Poel sarà decisivo l’ultimo giro!

(Di domenica 5 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.1o Arriveranno insieme alle tavole! Questo potrebbe favorire Van der… 16.10 La prende in testa il padrone di casa. Vansembrava intenzionato ad attaccare, ma poi ha rinunciato. 16.09 Si avvicina la salita! Potrebbe essere un tratto! 16.08 DI NUOVO INCOLLATI I DUE! Ora passa in testa Van der! 16.07 Il belga però continua l’affondo e prende qualche metro! Van dersembra in grado comunque di rimanere sulla ruota. 16.07 VANATTACCA PER PRIMO! Risponde senza battere ciglio il neerlandese! 16.06 Completato il nono giro in 6’46”! CI SIAMO! ULTIMO GIRO DEL MONDIALE! 16.06 Penultimo passaggio sulla Stairway to Heaven! Ormai è certo, tra i due si deciderà tutto ...

Andrea De Luca ed Enrico Martello ore 00:15: C:ti Mondiali Under 23 Femminile
Lorenzo Leonarduzzi e Federico De Albertis ore 01:30: C.ti Mondiali Under 23 Maschile

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Amiche ed amici di OA Sport buongiorno e benvenute/i alla DIRETTA LIVE della gara riservata agli uomini elite dei Mondiali di ciclocross 2023! Siamo arrivati ...Oggi, domenica 5 febbraio, si concludono i campionati del mondo di ciclocross. Sono iniziati venerdì in Olanda a Hoogerheide con la staffetta a squad