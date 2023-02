LIVE Ciclocross | Mondiali 2023 in DIRETTA | Mathieu Van der Poel stende Wout Van Aert allo sprint! Quinto titolo per il neerlandese

(Di domenica 5 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.28 La nostrafinisce qui. Grazie per aver seguito con noi questa gara fantastica, ma grazie soprattutto per averci accompagnato nel racconto di questa meravigliosa stagione di, una di quelle che ricorderemo a lungo. È stata un’avventura splendida, chiusa nel migliore dei modi possibili. Con la vittoria diVan dersprint davanti al rivale di sempreVandavanti ad un meraviglioso pubblico di quasi 50.000 persone! Grazie ancora, buona domenica ed un saluto sportivo a tutti! 16.26 Filippo Fontana, unico azzurro in gara, ha chiuso al 28° posto con un distacco di 3’48”. 16.24 È stata una gara eccezionale. Decisa solo ...

Con un post sui propri canali social Canyon ha svelato i dettagli della bici di Van der Poel per il mondiale di Ciclocross di Hoogerheide. L'olandese, ovviamente, è uno…