LIVE Ciclocross | Mondiali 2023 in DIRETTA | Mathieu Van der Poel stende Van Aert allo sprint e si prende la maglia iridata!

(Di domenica 5 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.21 Battuto nuovamente Wout Van, che per la quarta volta è secondo alle spalle del grande rivale. Il tracciato di certo non lo favoriva, ma Van dersi è dimostrato superiore ed ha vinto meritatamente. 16.19 Podio completato dal belga Eli Iserbyt che, con questo bronzo, si conferma in qualche modo il migliore tra gli “umani”, battendo Lars Van der Haar nell’ultimo giro. 16.17 Van deraggancia dunque l’italiano Renato Longo ed il francese André Dufraisse a quota cinque successi iridati! Davanti a lui ora solo la leggenda belga Eric De Vlaeminck con sette. 16.15 Dopo un’ora e 7 minuti (gara più lunga della stagione), tutto è stato deciso alla volata finale! Vanè entrato per primo nel rettilineo finale ma Van der ...

Oggi, domenica 5 febbraio, si concludono i campionati del mondo di ciclocross. Sono iniziati venerdì in Olanda a Hoogerheide con la staffetta a squad ...