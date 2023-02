LIVE Ciclocross | Mondiali 2023 in DIRETTA | duello straordinario tra Van Aert e Van der Poel | tre giri alla fine

(Di domenica 5 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.53 Van der Haar ed Iserbyt hanno preso e superato Vanthourenhout! 15.53 Completato anche il settimo giro! SEMPRE INSIEME VANE VAN DER! Tempo sul giro ancora 6’43”. 15.52 Prende qualche metro, Vanrecupera. I due si guardano, si sfidano! CHE SPETTACOLO! 15.51 Ora di nuovo il padrone di casa davanti. Altra accelerazione sulle tavole! 15.50 Questo è stato uno degli affondi più decisi della gara. Vantorna bene sotto e si mette in testa. 15.49 ECCO LA BOTTA DI VAN DER! Si lancia dal ponte a velocità folli e spinge in salita! Vanrisponde ma dopo aver perso qualche metro! 15.48 Vanora ci prova in discesa! Anche stavolta Van derrisponde ...

Amiche ed amici di OA Sport buongiorno e benvenute/i alla DIRETTA LIVE della gara riservata agli uomini elite dei Mondiali di ciclocross 2023! Siamo arrivati ...Oggi, domenica 5 febbraio, si concludono i campionati del mondo di ciclocross. Sono iniziati venerdì in Olanda a Hoogerheide con la staffetta a squad ...