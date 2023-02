(Di domenica 5 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoDuedi 19 e 20 anni sono statinel cuore della movida ade’(Salerno). Il fatto è avvenuto intorno all’una, inSan Francesco. Gli investigatori ipotizzano che il ferimento sia scaturito al culmine di una. Il 20enne, residente a Nocera Superiore, ha riportato ferite superficiali. L’amico, invece, è stato colpito al braccio ed al torace. Entrambi sono stati trasportati in ospedale: il primo è stato medicato e dimesso, mentre il secondo è ricoverato ma non in pericolo di vita. Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri del reparto territoriale di Nocera Inferiore per risalire all’identità degli aggressori. I militari, guidati dal comandante Rosario Di Gangi, stanno esaminando le immagini delle ...

Un acceso diverbiouna giovane coppia è scoppiata in colluttazione, e ad avere la peggio è stata la donna , ...che già intorno le 22 i vicini di casa della coppia si fossero allarmati per la......i tanti, spiccano un modello OLED da 65 pollici e un Neo QLED 8K da 55 pollici entrambi a metà ... Il pannello Mini LED in dotazione ha un design Infinity One, processore Neo Quantum 8K, ...

Lite tra giovani, due accoltellati in piazza a Cava de' Tirreni - Campania Agenzia ANSA

Lite tra centauri, accoltellato un 18enne: non è grave Virgilio

Lite tra motociclisti finisce a coltellate a Portici: ferito 18enne Metropolisweb

GFVIP 7, nuova lite tra Antonella e Oriana | La Fiordelisi: “Schiatta, fatti curare” TuttoSulGossip

Lite tra due 13enni alla scuola media, intervengono i carabinieri Tuscia Web

Tragedia sventata dai carabinieri a Pistoia, dove un uomo di 60 anni tenta il suicidio impiccandosi in un capanno dopo una lite con la moglie ...Tra Stefanos Tsitsipas e Nick Kyrgios non è ancora finita. Dopo la rottura avvenuta in campo nell’edizione 2022 di Wimbledon i due tennisti si ...