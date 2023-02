l’Inter vince il derby | il Milan sprofonda fuori dalla zona Champions League

Leggi su napolipiu

(Di domenica 5 febbraio 2023)ilgrazie ad un gol di Lautaro Martinez. Ilora è al sesto posto con la Lazio che deve ancora giocare. Ildio lo. Alla squadra di Simone Inzaghi basta il gol di Lautaro Martinez per portare a casa i tre punti che lo tengono a meno 13 punti dal Napoli primo in classifica. Ma i nerazzurri dominano il primo tempo e trovano il gol del vantaggio che proteggono per tutta la partita, anche per unnettamente inconsistente che riesce a fare poco o nulla. Nel secondo tempo i rossoneri solo una volta hanno una netta occasione di arrivare al pareggio, ma Giroud smarcato in area da Leao, stoppa malissimo il pallone e non riesce a calciare in porta con tutto lo specchio a ...