L' Inter batte ancora il Milan | il derby è nerazzurro Rossoneri in crisi

(Di domenica 5 febbraio 2023) Lautaro Martinez decide ildio in favore dell'. Nerazzurri secondi a meno 13 dal Napoli. Sprondo rossonero per ildi Pioli

TORINO " Una rete di Karamoh a inizio ripresa basta al Torino che1 - 0 all'Olimpico l'Udinese e opera il sorpasso in classifica: granata settimi a quota 30 ...in due parti per l'ex die ......e Milan ( SEGUI QUI LA PARTITA LIVE ). Ieri invece si sono disputati tre anticipi : la Cremonese ha perso 0 - 2 contro il Lecce. La Roma, dopo la delusione della Coppa Italia, reagisce e...

Napoli inarrestabile, batte lo Spezia e allunga sull'Inter AGI - Agenzia Italia

Napoli, altri tre passi verso lo scudetto: Kvara e Osimhen annientano ... Calciomercato.com

Spezia-Napoli, risultato 0-3: gol di Kvaratskhelia e doppietta di Osimhen Corriere della Sera

Calcio, Serie A Femminile: l'Inter batte il Sassuolo chiudendo il 16esimo turno OA Sport

Serie A femminile. L'Inter batte 3-0 il Sassuolo e resta a -2 dal ... Tuttocampo

I nerazzurri vincono il posticipo della 21ª giornata di Serie A, battendo 1-0 la squadra di Pioli. Tanta Inter, sopratutto nel primo tempo, e poco Milan nel derby della Madonnina. I nerazzurri vincono ...