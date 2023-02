L’incredibile storia di una studentessa fuorisede | le rubano i documenti e l’identità | ora è indagata per truffa

Leggi su orizzontescuola

(Di domenica 5 febbraio 2023) La vita di Luna (nome fittizio), unache vive fuori sede a Napoli, è cambiata per sempre in una sera di maggio dell'anno scorso. Lei e due amici sono stati rapinati per strada e le sono stati rubati lo zaino con soldi, cellulare, carte di credito e. L'articolo .