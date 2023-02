L’imprenditore ravennate Paolo Sintoni muore in un incidente stradale

Leggi su ildenaro

(Di domenica 5 febbraio 2023)è morto in mattinata all’ospedale ‘Bufalini’ di Cesena a causa delle ferite riportate in unverificatosi attorno alle 21 di ieri sulla E45 in prossimità dello svincolo per l’area Standiana, alle porte di Ravenna. Aveva 53 anni.era il gestore dell’agriturismo Pian D’Angelo (Forlì- Cesena). La sua auto, un Lancia Y, per cause ancora al vaglio della poliziadi Bagno di Romagna, ha sbandato finendo violentemente contro il guardrail. Le condizioni dell’uomo sono apparse da subito molto critiche agli operatori del 118. Sul posto per mettere in sicurezza la zona e per regolare il traffico, sono intervenuti anche i vigili del fuoco e i carabinieri della Stazione ...