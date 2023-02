Liga | il Real Madrid battuto a Maiorca | il Barca ora può volare

(Di domenica 5 febbraio 2023) A pochi giorni dall'esordio nel Mondiale per club, in Marocco, ilcade sull'isola die non riesce ad avvicinarsi ai rivali del Barcellona, che saranno in campo questa sera alle ore ...

I 'blancos' di Carlo Ancelotti sono stati sconfitti 1 - 0 nella 20/a giornata dellasul ... In classifica ilMadrid è sempre secondo, con 45 punti, ma ha giocato una partita in più rispetto al ...Per Ancelotti è l'ennesimo risultato negativo di questo 2023, dopo la sconfitta contro il Villarreal e il pareggio con laSociedad in campionato, seguiti dalla sconfitta maturata nel Classico in ...

Clamoroso, Barcellona-Real Madrid si giocherà in Messico! Il tweet della Liga diventa un caso Corriere dello Sport

Liga, “il Clasico” tra Barcellona e Real Madrid, in programma a marzo, si giocherà a Città d ... Alfredo Pedullà

Real contro Barça: la Liga torna al duello di sempre La Gazzetta dello Sport

Liga: il Real Madrid batte 2-0 il Valencia Agenzia ANSA

LIGA - Brutta prestazione della squadra di Ancelotti, battuta 1-0 al Son Moix: decisiva un'autorete di Nacho propiziata da Muriqi, il migliore in campo.