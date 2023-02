L’ideologia woke ormai ha stufato pure i progressisti

Leggi su ilprimatonazionale

(Di domenica 5 febbraio 2023) E seavesse rotto il caz*o? Non a noi, ovviamente, che gli organi riproduttivi li abbiamo già visti polverizzarsi anni fa riguardo a questa stramba, delirante e genocida visione del mondo. Ma proprio a coloro che finora hanno elargito miliardi di dollari per saturare cinema e tv di blackwashing, Lgbt, Blm, lotta al patriarcato e chi più ne ha più ne metta. Impossibile, direte. Finora, infatti, le grandi produzioni se ne sono altamente fregate degli incassi fallimentari dei vari tentativi di rendere mainstream il. Questo articolo è stato pubblicato sul Primato Nazionale di gennaio 2023 Non c’è stato un prodotto apertamente politico verso quelche non abbia prodotto milioni di perdite: il Ghostbusters al femminile, il Terminator al femminile, il Charlie’s Angels femminista, le ...