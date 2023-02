Leeds-McKennie | debutto amaro dell’ex Juve | pizzicato dai tifosi

Il tecnico delJesse Marsch in un'intervista al Daily Mail ha svelato un retroscena sull'arrivo di Westonin Premier dalla Juventus: "Quando abbiamo pensato a lui mi sono informato bene parlando con ...Lasciare la Juventus per il, che lotta per la salvezza in Premier League , è equivalso a un notevole passo in avanti per Weston. Ne è convinto il tecnico dei 'Whites', Jesse Marsch, che ha rilasciato delle ...

Premier League, le parole di Jesse Marsch dopo Nottingham-Leeds 1-0: "McKennie è un grande acquisto, prenderlo è stato un gioco da ragazzi" ...Il tecnico del Leeds Jesse Marsch ha commentato l'arrivo di Weston McKennie dalla Juventus: "Quando abbiamo pensato a lui mi sono informato bene parlando con le persone che lo ...