In un contesto veramente complicato, i rimaneggiati Nets (32 - 20) tirano fuori dal cilindro una performance inaspettata e superano i Wizards (24 - 28). Senza il 'ribelle' Irving, il quale potrebbe ...Tutti aspettavano questo momento: non tanto e non solo per il record di punti di cuiJames va a caccia e con Kareem Abdul -ormai a un passo, a soli 36 punti di distanza prima di conquistare un record all - time clamoroso, ma anche per chiedere al n°6 dei Lakers la sua ...

LeBron a -36 da Jabbar, ma i Pelicans fermano i Lakers. Warriors, paura per Curry La Gazzetta dello Sport

LeBron James a -63 punti dal record di Kareem Abdul-Jabbar, questa notte la sfida con i Pelicans Sportando

LeBron sul record di Abdul-Jabbar: "Uno dei più grandi nello sport" La Gazzetta dello Sport

LeBron James sta per fare un altro record in NBA, prezzi folli: 92 mila dollari per un biglietto Fanpage.it

Lebron James, ecco quanti punti mancano per superare Kareem Abdul-Jabbar Stadionews.it

Solo 27 punti per King James, ora a 36 lunghezze dal primato di Kareem Abdul-Jabbar, e arriva la sconfitta contro i Pelicans. Giannis e Jokic trascinatori, ...New Orleans chiude a 10 la serie negativa battendo i Lakers: James sempre più vicino al primato di Kareem. I Nets privi di Irving - sempre più vicino alla partenza - Durant e Simmons, superano i Wizar ...