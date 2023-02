Le indagini di Lolita Lobosco 2 | stasera in tv la quinta puntata | le anticipazioni

(Di domenica 5 febbraio 2023) Questa sera, a partire dalle 21.25 su Rai 1, va in onda la penultimadi "Ledi2", la serie televisiva che vede Luisa Ranieri nei panni della...

Mentre lesulla morte del padre sembrano a un punto morto, la vita sentimentale disi incasina ancora di più. Ecco tutto quello che c'è da sapere sulla quinta puntata diLobosco 2. Foto ...TELEFILM Su Rai Uno dalle 21.25 LediLobosco. Una donna è stata uccisa.risale ad un vecchio omicidio che ha caratteristiche simili a quello appena compiuto. Dopo aver ...

Lolita Lobosco: nel penultimo appuntamento stasera in tv la nostra detective è in crisi AMICA - La rivista moda donna

Lolita Lobosco, la novità del sabato sera per Luisa Ranieri Libero Magazine

Anche Bari e Lolita Lobosco volano a Sanremo: Luisa Ranieri ospite l'11 febbraio La Gazzetta del Mezzogiorno

Michele Ragno, attore barlettano, recita in “Le indagini di Lolita Lobosco” BarlettaViva

Luisa Ranieri porta la Puglia a Sanremo con Lolita Lobosco: sarà ospite di Amadeus StatoQuotidiano.it

Le indagini sulla morte del padre sono ferme e con Danilo va sempre peggio. Ecco le anticipazioni sulla quinta puntata di Lolita Lobosco 2 ...Oxa in gara, mentre superospite Al Bano in trio con Morandi e Ranieri; la cantante salentina sarà al fianco del rapper Laza per “La fine di Nesli”, nella versione di Tiziano Ferro ...