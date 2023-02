Le indagini di Lolita Lobosco 2 | anticipazioni ultima puntata | trama episodio di domenica 12 febbraio 2023

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 5 febbraio 2023) Dopo settimane dal debutto, tra un successo e l’altro, la seconda stagione de Ledista per concludersi. Eprossimo, il 12, all’indomani della finale del Festival di Sanremo, salvo cambiamenti del palinsesto andrà in onda l’e imperdibiledella fiction, che vede tra i protagonisti l’attrice Luisa Ranieri. Tra omicidi, gialli da risolvere, la morte del padre avvolta nel mistero e l’amore che regna nella serie tv. Ma cosa succederà nell’ultimo appuntamento? Ecco tutte lee come finirà (occhio agli spoiler!)2 Stando alle...