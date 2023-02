Le farfalle marine invadono il Mar Morto | lo strano fenomeno

(Di domenica 5 febbraio 2023) Un branco diha invaso le acque del Marin Israele. Una tale moltitudine di molluschi non era presente dal 1994 nell'area, fanno sapere le autorità e non è chiaro a cosa sia dovuta la loro presenza così vicino alla costa. Lenon sono pericolose per l'uomo e hanno deliziato i sub che affollano il Marcolorando di rosso le acque cristalline del lago salato.

