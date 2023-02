Le dimissioni di Jacinda Ardern e la questione che lasciano aperta

Leggi su iodonna

(Di domenica 5 febbraio 2023) Antonella Baccaro (foto di Carlo Furgeri Gilbert). «resign: can women really have it all?». Con questo titolo, poi precipitosamente cancellato, la pluriblasonata tv pubblica britannica Bbc poneva il tema delledella premier neozalendese.ha lasciato nove mesi prima della scadenza del suo secondo mandato per una dichiarata forma di esaurimento di “energie”, annunciando che non si ricandiderà per una terza volta. «Possono le donne avere davvero tutto?» era il titolo scelto di slancio dalla Bbc. Sono seguite scuse per l’inappropriatezza del taglio scelto per la notizia. Ma il tema esiste e il codice del politicamente corretto non può impedirci di vederlo. E allora, parliamone. ...