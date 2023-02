LDA | video intervista Sanremo 2023 | «Tormentato dai pensieri ho scritto Se poi domani | e sullo scudetto del Napoli »

Leggi su spettacolo.eu

(Di domenica 5 febbraio 2023) La nostraa LDA, in gara al Festival dicon il brano Se poi, che ci ha parlato anche del duetto con Alex Britti, di papà Gigi D’Alessio, e la scaramanzia per lodelVi presentiamo la nostraa LDA, in gara al Festival dicon il brano Se poi. Il giovane cantautore napoletano ci ha raccontato le sue sensazioni della vigilia, il suo brano Se poi, del duetto nella serata delle cover con Alex Britti in Oggi sono io, della classifica del Festival, dei consigli di papà Gigi D’Alessio, dei suoi live, di cosa ama fare nel tempo libero (come il ping pong) e la tanta scaramanzia ...