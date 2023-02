Lazio | il gol non è un problema | ecco gli altri bomber oltre Immobile

(Di domenica 5 febbraio 2023) ROMA - Ciroè rientrato, ma sembra ancora a mezzo servizio. Qualche infortunio lo ha frenato in questa stagione e dopo ilmuscolare non è al top. Con il Verona toccherà ancora a lui. ...

Ma laquest'anno può contare anche su altri bomber: Felipe Anderson e Mattia Zaccagni. Anche per le due ali sono 8 ifirmati, numeri importanti per giocatori che in carriera mai avevano ...La squadra di Simone Inzaghi è quella che segna piùnei primi 30 minuti di gioco in questo campionato (14, al pari della). Dall'altro lato, solo l'ultima Cremonese (14) e e penultima ...

12 gennaio 2013, Pescara - Lazio. È l' 81' quando a segnare ci pensa il nuovo arrivato Keita Balde Diao, che chiude di fatto il match in terra marchigiana per 0-3. Arrivato ...