Lazio | futuro Milinkovic-Savic | in arrivo una super offerta

Leggi su rompipallone

(Di domenica 5 febbraio 2023) Nelle ultime stagioniha attirato su di sé le attenzioni di vari top club a suon di gol e grandi prestazioni. Il centrocampista dellaha il contratto in scadenza nel 2024 e finora non ha rinnovato il suo contratto. In Italia negli ultimi anni la Juventus è stato il club maggiormente interessato al centrocampista serbo ma non ha mai affondato il colpo. Lasembra però pronta a blindare il suo ‘Sergente‘. Rinnovo, le condizioni della(Getty Images)Come riportato da Il Messaggero, lasarebbe pronta a mettere mano al portafogli per convincere Sergeja rinnovare il contratto in scadenza nel 2024. I capitolini infatti potrebbero offrire fino a 5 milioni di euro a ...