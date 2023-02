L’autopsia | “Yana picchiata e soffocata” | mercoledì camera ardente a Romano

(Di domenica 5 febbraio 2023)a sangue con una spranga di ferro e poi, forse con un cuscino. È quanto sarebbe emerso dalsul corpo diMalayko, 23 anni, effettuata domenica mattina (5 febbraio) all’ospedale Carlo Poma di Mantova da Giovanna Del Balzo, anatomopatologa dell’università di Verona. Secondo quanto riporta l’Ansa alla ragazza sarebbero risultati fatali almeno quattro colpi alla testa inferti dall’ex fidanzato Dumitru Stratan con un corpo contundente, probabilmente una spranga di metallo. Il corpo della 23enne cresciuta adi Lombardia, ritrovatoscorso sotto una catasta di legno al confine tra il Bresciano e il Mantovano – dove l’aveva abbandonato, chiuso in un sacco, l’ex fidanzato – non presenterebbe ferite da arma da fuoco e nemmeno da arma da ...

