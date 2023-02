Lautaro si scatena contro il Milan E vede un primato con l'Inter nei derby

Inoltre, non manca lo spazio dedicato al derby di domenica sera: 'Capitane l'incubo Calha, Inzaghigli anti Diavolo'; 'Dirigenza riunita, Scaroni parla alla squadra: 'rialziamoci''. ...I tifosi dell'Inter scatenati contro Skriniar e la decisione di andare via a zero: lo confrontano con Bremer e la prendono con MarottaL'Inter si rialza dopo la batosta con l'Empoli e ringraziaMartinez. La doppietta dell'argentino trascina i nerazzurri al secondo posto, in attesa di Milan, Roma e Lazio. Tre punti di importanza capitale visto il momento, sia in campo che dal punto di ...

All’intervallo decide il colpo di testa vincente del solito Lautaro Martinez L’Inter fa la partita e chiude meritatamente in vantaggio all’intervallo il derby di San Siro contro i cugini del Milan.INTER-MILAN 0-0 DI SEGUITO LA DIRETTA TESTUALE DI INTER-MILAN 12' - Fallo su Barella, Mkhitaryan prova a battere veloce la punizione ma Massa richiama tutti all'ordine.