Lautaro affonda Pioli | il Milan non c' è più | Inter seconda da sola

A due minuti dalla fine annullato il raddoppio diper un fuorigioco millimetrico, prima di una bella parata di Tatarusanu su Lukaku.5: Va col mancino sul cross dalla sinistra di Dimarco, incrocia la conclusione ma il ... Soffre in 11 contro 11 equando rimane in 10. Passa per un attimo alla difesa a 4, buona idea, ...

Inter-Milan 1-0 diretta: Lautaro affonda Pioli, Inzaghi è secondo da solo Corriere dello Sport

TOP NEWS del 28 gennaio - Lautaro affonda la Cremonese ... L'Interista

Prima CdS - L’Inter aggancia la Juve a quota 37: Lautaro affonda il Verona. Napoli gode di più Fcinternews.it

La moviola di Inter-Milan 1-0: perché Massa ha annullato il gol del ... Eurosport IT

Inter-Verona 1-0, la cronaca: nerazzurri brutti ma cinici. Basta Lautaro Calcio in Pillole

Un gol dell'argentino lancia i nerazzurri. Quarta sconfitta consecutiva per i rossoneri e altra batosta nel derby dopo i 3 gol incassati in Supercoppa. Campioni d'Italia in crisi nera ...Gol dell'Inter al minuto 34, il marcatore è Lautaro Martinez. Cross di Dimarco da corner, incornata del numero 10 nerazzurro e deviazione decisiva di Kjaer: Inter in vantaggio, 1-0.