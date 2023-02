L’attacco ransomware visto da Sorrenti | Chief innovation officer del governo

Leggi su formiche

(Di domenica 5 febbraio 2023) Per commentareche oggi ha colpito gli hypervisor ESXi di VMWare (qui l’articolo con i dettagli), Formiche.net ha contattato Serafino, nuovodel Dipartimento per la Trasformazione digitale (Presidenza del Consiglio). La questione Tim e quella segnalata dall’Acn, l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, non sono legate, giusto? No, sono due problemi separati: quello di Tim è stato un problema di network, di interconnessione con il flusso dati internazionale, che nel frattempo è rientrato. Invece l’altro problema nasce da un attacco su scala globale a un determinato tipo di server”. Di che stiamo parlando, che cos’è un hypervisor? ESXi è un virtualizzatore, un software che permette di creare una versione virtuale di un server ...