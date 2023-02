L’anniversario di Stalingrado e le vie di rifornimento euroatlantico all’Ucraina

Leggi su strumentipolitici

(Di domenica 5 febbraio 2023) Ottant’anni fa si concludeva con la vittoria sovietica la battaglia di, considerata decisiva dagli storici per le sorti della Seconda guerra mondiale. E proprio in questi giorni stiamo assistendo all’aumento quantitativo e qualitativo delle forniture di armi occidentali. Così, gli echi dell’ultima tremenda guerra mondiale ed europea risuonano ancora oggi, riflettendosi sui carri armati tedeschi mandati a combattere nelle pianure ucraine, magari con la Eisernes Kreuz dipinta sulla corazza. Il discorso di Putin a Volgograd Neldella vittoria di, il presidente della Federazione Russa Vladimir Putin ha tracciato un parallelo fra quella fatale e sanguinosa battaglia e gli eventi in pieno svolgimento in Ucraina. Nel discorso tenuto durante la celebrazione del 2 febbraio a ...