La telefonata della Meloni? Siamo i soli | Palombelli affonda Lilli Gruber

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 5 febbraio 2023) Riavvolgere il nastro fino alladi Giorgiaa Stasera Italia, l'irruzione in diretta del premier al programma condotto da Barbarasu Rete 4. La leader FdI, infatti, ha voluto far chiarezza su alcuni puntipolemica su Giovanni Donzelli e Andrea Delmastro per le ormai arcinote parole in aula del primo sul caso Alfredo Cospito. Puntualizzazioni poi arricchite con una lettera inviata ieri, sabato 4 febbraio, al CorriereSera. Il punto è che la, ospite a Tv talk su Rai 3 sempre nella giornata di sabato, ha voluto parlare di quanto accaduto nella sua trasmissione, togliendosi più di un sasno dalla scarsa. In primis ha sottolineato come sia stata colta alla sprovvista dalladel presidente del ...