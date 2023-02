La scelta di Maria | così ho deciso di studiare Pace e Gestione dei Conflitti all’Università di Malmö

Leggi su bergamonews

(Di domenica 5 febbraio 2023) Ciao! Sono, ho 19 anni e studio a, in Svezia. Sto scrivendo questo articolo proprio nella mia università, per raccontarvi un po’ la mia esperienza da studentessa all’estero, e magari per esservi d’aiuto, o anche solo per tenervi compagnia. Mi sono trasferita qui da ormai cinque mesi, non molto tempo fa, ma abbastanza per raccontarvi un po’ come mi trovo e come sono finita qui. Seguiranno aggiornamenti nei prossimi mesi. Partiamo dall’inizio: ho studiato al Liceo Scientifico Amaldi di Alzano Lombardo, e ho fatto la maturità a giugno del 2021. Non avevo le idee chiare su cosa avrei voluto fare, tutt’ora sono ancora un po’ confusa. Ho sempre sentito il bisogno di andare afuori dall’Italia,a maggio della quinta superiore mi sono iscritta a un ITS, che dava la possibilità di ...