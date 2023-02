La rivelazione dell’ex primo ministro israeliano Bennett | «Putin mi assicurò che non avrebbe ucciso Zelensky»

Leggi su open.online

(Di domenica 5 febbraio 2023) «Nei primi giorni di guerra il presidente russo Vladimirmiche nonVolodymyr», così l’exNaftali, citato dal quotidiano The Time of Israel, parla di una conversazione cheavuto con il presidente russo pochi giorni dopo il 24 febbraio del 2022, data dell’invasione dell’Ucraina da parte di Mosca. «E’ successo durante la visita che feci in Russia in uno sforzo di mediazione», ha raccontato. «Lìmi ha fatto due grandi concessioni, sapevo cheera minacciato, in un bunker. Gli ho detto: “Hai intenzione di uccidere?”. Ha detto: “Non ucciderò ...