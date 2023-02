La mossa dell’americana Wolfspeed sui chip in Germania ci riguarda Ecco perché

Leggi su formiche

(Di domenica 5 febbraio 2023) Il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha partecipato all’evento tenutosi a Ensdorf, località tedesca, dove verrà inaugurato il più avanzato e più grande stabilimento al mondo per la produzione di semiconduttori al carburo di silicio (SiC). Un impianto che produrrà in scala wafer da 200 mm, dal costo complessivo di 3 miliardi di dollari, con l’utilizzo dei macchinari più all’avanguardia. Ad annunciarlo, l’azienda americana leader nel segmento dial carburo di silicio e al nitruro di gallio (GaN),Inc. Il progetto, la cui realizzazione inizierà quest’anno in attesa del via libera dell’Unione europea, verrà condotto in partnership con ZF Group, colosso industriale e tra i principali fornitori (Tier 1) del mondo automotive, che ha investito circa 185 milioni di dollari. In cambio, possiederà alcune opzioni sue una ...