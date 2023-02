La moglie di Silvestrone | Ho scoperto sul web che erano morti mio marito e due dei miei figli

Ancora non riesce a capacitarsi della morte del marito e di due dei suoi figli, Barbara Carota,di Andrea. Nell'incidente è morto anche il cagnolino di famiglia, un maltese che ..."Una grande tragedia, incolmabile". Ancora non riesce a capacitarsi della morte del marito e di due dei suoi figli, Barbara Carota,di Andrea, 51enne tennista paralimpico deceduto ieri in un incidente stradale sull'A14 a Grottammare (Ascoli Piceno) mentre in auto, con a bordo i tre figli, si recava a Ravenna a ...

Era uno di quelli che non si era fatto abbattere dalla cattiva sorte e aveva saputo trasformare la disabilità in un punto di forza. «Se puoi sognarlo, puoi farlo», era diventato il suo motto da… Leggi ...Ha tentato inutilmente di contattare suo marito Andrea, i figli Nicole, Diego e Brando durante il loro viaggio ma i cellulari squillavano a vuoto. Barbara Carota, attanagliata da un ...