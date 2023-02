La metà dei cantanti in gara a Sanremo ha pseudomimi fantasiosi Un atto creativo per inventarsi nuove identità Ma cosa significano Sethu | Will | Olly | Madame | Ariete | Ultimo | Lazza | Mr Rain | Colla Zio | Coma_Cose | Tananai e LDA?

Leggi su iodonna

(Di domenica 5 febbraio 2023) Pseudonimi a. Forse oggi Lucio Battisti si farebbe chiamare Batti e Gigliola Cinquetti sarebbe Mezzochilo oppure Ola Five. È finito il tempo banale dei nomi e cognomi. Non raccontano una storia. Che c’è invece per Myss Keta, Ditonellapiaga, Salmo, Young Signorino, Highsnob, Ernia, Dargen D’Amico. Ghemon si è ispirato al cartone Lupin III, precisamente al samurai Goemon Ishikawa. Tedua (Mario Molinari) ha scelto l’albanese (“Te dua” significa “ti amo”). Nel mondo dei rapper il nome di battaglia è un, una ridefinizione di sé, dicono i sociologi. Un po’ come le doppiedei supereroi. Perciò il battesimo artistico è più identitario di quanto si creda e non va sottovalutato. Ma per arrivare a, dove il massimo dell’invenzione erano Little Tony e Bobby Solo, c’è voluto un ...