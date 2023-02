La legge di Lidia Poët | cosa aspettarsi dalla serie Netflix con Matilda De Angelis

(Di domenica 5 febbraio 2023)continua a puntare sui period drama, con una produzione tutta nostrana: sta per debuttare Ladi. Larestituirà al grande pubblico il racconto della figura di, prima avvocata d’Italia, interpretata daDe. Il mese di febbraio porta consistenti novità sul fronte seriale di, anche in ambito nostrano. A breve, infatti, debutterà Ladi. Lain 6 episodi, prodotta da Matteo Rovere, è una produzione Groenlandia, e creata da Guido Iuculano e Davide Orsini, debutterà il 15 febbraio 2023 sulla piattaforma di streaming video in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo. ...

Quali film e quali serie tv Netflix rilascerà in questo mese di febbraio Ecco tutti i titoli e le date d'uscite!