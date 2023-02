La collezione “gustosa” Simone Paganoni | oltre seimila pezzi… di Nutella

Leggi su bergamonews

(Di domenica 5 febbraio 2023) Bergamo.pezzi, dai vasetti ai bicchieri, dai tappi ai gadget, dalle confezioni alle pubblicità, dai cimeli storici ai pezzi moderni.è il collezionista numero uno al mondo di prodotti, vive a Bergamo, gestisce un bar, è consigliere comunale e in casa ha una taverna in cui conserva un archivio di oggetti molto particolari. “Ho iniziato nel 2007, per caso, andando a trovare mio fratello in Lussemburgo: aveva 5-6 vasetti in ordine di grandezza, mi sono piaciuti e me li sono fatti regalare. Oggi hopezzi sui circa ottomila che stimiamo esistano, sono il primo collezionista al mondo, anche se il Guinness dei primati non mi ha ancora certificato”. Sono circa una decina in tutto il mondo a poter vantare una raccolta simile, nessuno però raggiunge ...