La Cina minaccia “azioni in risposta” all’abbattimento del pallone spia che sorvolava gli Stati Uniti

(Di domenica 5 febbraio 2023) Lahato “ulterioriin” dopo che nelle scorse ore un caccia americano ha abbattuto un presuntoal largo della costa orientale degli. L’enormeaveva passato giorni a sorvolare siti militari sensibili in Nord America, secondo Washington. La Casa Bianca ha dichiarato che il presidente Joe Biden ha approvato l’abbattimento, effettuato con un missile aria-aria lanciato da un F-22, e ha seguito il consiglio degli ufficiali militari aspettando di abbattere il velivolo sulle acque dell’Atlantico per evitare il rischio che i detriti cadessero su aree popolate. Il Ministero degli Affari Esteri cinese, in una nota, insiste ancora una volta nell’affermare che il velivolo era civile e il ...

Gli Stati Uniti non hanno messo in guardia lasul piano di abbattere il pallone, riporta l'agenzia Bloomberg citando alcune fonti. Ma il Ministero degli Affari Esteri cinese, in una nota, ......non rappresentava unamilitare per il personale di terra ma che il suo scopo era quello di raccogliere informazioni e non dati meteo. Durante l'amministrazione Trump per tre volte la...

Il pallone aerostatico cinese ha esposto il territorio degli Stati Uniti ad un enorme rischio, dando l'impressione che le difese di Washington siano vulnerabili. Il precedente con i droni di Kim ...Finisce sull'Atlantico, al largo delle coste della Carolina, il volo del "pallone spia" cinese sui cieli degli Stati Uniti.