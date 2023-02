Kvaratskhelia-Napoli | aria di rinnovo e ingaggio raddoppiato

(4 - 3 - 3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen,. Allenatore: ...Questa la formazione ufficiale:(4 - 3 - 3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen,. All. Spalletti

Kvaratskhelia-mania, la Lego gli dedica un omino AreaNapoli.it

Napoli, pronto rinnovo con ingaggio raddoppiato per Kvaratskhelia AreaNapoli.it

Il Napoli blinda Kvaratskhelia! Repubblica: "Contratto fino al 2028 e ingaggio raddoppiato" CalcioNapoli24

Spezia - Napoli, formazioni / Tridente Lozano, Osimhen e Kvaratskhelia Virgilio

Spezia-Napoli, formazioni / Tridente Lozano, Osimhen e Kvaratskhelia - ilNapolista IlNapolista

Il Napoli, attraverso i propri canali social, ha diramato la formazione ufficiale che affronterà lo Spezia nel match valido per la 21esima giornata di Serie A. Meret in porta. In difesa Di Lorenzo, Rr ...Qual è il calciatore più presente nelle azioni offensive della propria squadra Khvicha Kvaratskhelia risponde presente: in base ai dati Opta Italia, il georgiano del Napoli è ...