05 feb 08:02stanno bombardando Kharkiv: missile sul centro L'esercito russo questa mattina sta bombardando la citta' di Kharkiv e altre zone della regione, nell'Ucraina orientale, ...Forse per questo la replica che arriva da, non solo è dura ma anche sprezzante. "La legge ... Le minacce da parte dei funzionaricon attacchi di rappresaglia sono solo una conferma dell'...

Battaglia a Bakhmut, l'esercito russo preme ma Kiev cerca di resistere - Bennet: "Putin mi ha promesso di non uccidere Zelensky". L'ex premier di Israele agì da mediatore a inizio guerra - Bennet: "Putin mi ha promesso di non uccidere Zelensky". L'ex premier RaiNews

Ucraina - Russia, le news dalla guerra del 4 febbraio. Medvedev: "Useremo nucleare se Kiev colpisce regioni russe ... la Repubblica

Kiev: russi stanno bombardando Kharkiv, missile sul centro città | Si combatte casa per casa a Bakhmut, nel Donetsk: "Gli ucraini non si ritirano" TGCOM

Kiev: i russi attaccano il Donbass. Medvedev lancia minaccia nucleare TGLA7

Ucraina - Russia, le news sulla guerra di oggi 4 febbraio 2023. Mosca verso la grande offensiva nell’Est La Stampa

La guerra in Ucraina giunge al 347esimo giorno. Il cancelliere tedesco Olaf Scholz riferisce che c'è "consenso" con Volodymyr Zelensky sul fatto che le armi fornite dall'Occidente "non devono essere u ...