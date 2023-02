Kiev | non useremo armi a lungo raggio per colpire la Russia | Lunedì il rimpasto di governo | il capo dell' intelligence ministro della Difesa

Poche ore fa era stato lo stesso ministro della Difesa ad affermare diessere a conoscenza dell'operazione, la cui esistenza era stata confermata al Kiyv Independent da una fonte governativa. "...... in modo da portare all'esclusione degli atleti dei due Paesi con cuiè in guerra. Nel ... "Il Comitato olimpico ceco sostiene le attuali sanzioni per l'aggressione in Ucraina, mastiamo ...

Battaglia feroce a Bakhmut. Kiev, 'non colpiremo la Russia' Agenzia ANSA

Ucraina, Kiev: "Non useremo missili a lungo raggio contro Russia" Adnkronos

Ucraina, Kiev: "Non useremo armi a lungo raggio per colpire la Russia" - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Kiev: non useremo armi a lungo raggio per colpire la Russia TGCOM

Video: Ucraina, Kiev: "Non useremo armi a lungo raggio per colpire la Russia" L'Arena

L'Ucraina "non utilizzerà le armi a lungo raggio promesse dall'Occidente" per colpire il territorio russo. Lo assicura il ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...