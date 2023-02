Kiev | ' La Russia prepara una grande offensiva nel primo anniversario dell' invasione'

(Di domenica 5 febbraio 2023) La guerra in Ucraina va verso una fase ancora più cruenta:si aspetta una "possibilerussa questo mese", maha le riserve per trattenere le forze di Mosca , anche se non ...

...si aspetta una "possibile grande offensiva russa questo mese", maha le riserve per ... Il funzionario ha affermato che lapotrebbe lanciare il nuovo attacco a febbraio per ragioni ...Reznikov, 56 anni, è titolare della Difesa dal 4 novembre 2021, guidando il ministero durante l'intero periodo della guerra dellacontro l' Ucraina. 2023 - 02 - 05 14:45:44: "Non useremo ...

Kiev, non useremo armi a lungo raggio per colpire Russia Agenzia ANSA

Guerra Ucraina Russia, attacchi russi in Donbass. Von Der Leyen: verso nuove sanzioni Sky Tg24

Medvedev: useremo il nucleare se Kiev attacca regioni russe. Von der Leyen: nuove sanzioni a Mosca RaiNews

“Il piano di pace proposto dagli Usa a Putin e Kiev: il 20% del territorio ucraino alla Russia” Il Fatto Quotidiano

Ucraina, Kiev: "Non useremo armi a lungo raggio contro la Russia". Prigozhin: “A Bakhmut gli ucraini combattono fino ... Il Fatto Quotidiano

La guerra in Ucraina giunge al 347esimo giorno. Kiev fa sapere che non utilizzerà le armi a lungo raggio promesse dagli Stati Uniti per colpire il territorio russo, e prenderà di mira solo le unità ru ...I missili S-300 sono stati lanciati dal territorio della regione di Belgorod della Federazione Russa, ha affermato l’ufficio del procuratore generale. Kiev, non useremo armi a lungo raggio per colpire ...