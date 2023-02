Kiev | esercito inizierà domani l' addestramento sui Leopard

"Stiamo accumulando riserve e lavorando per addestrare più personale, ottenendo le armi occidentali", ha detto il ministro parlando ai giornalisti durante una conferenza stampa a. . 5 febbraio ...Le forze russe stanno reclutando donne detenute nelle colonie penali delle regioni occupate in Ucraina per combattere a favore di Mosca al fronte. Lo scrive l'diin un rapporto di intelligence, spiegando che l'obiettivo è quello di 'sostituire le perdite' in battaglia. Per questo 'il nemico sta cercando di coinvolgere le donne detenute nelle ...

(Adnkronos) – Le forze russe stanno reclutando donne detenute nelle colonie penali delle regioni occupate in Ucraina per combattere a favore di Mosca al fronte. Lo scrive l'esercito di Kiev in un rapp ...