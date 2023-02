Intervistato da Bild , Scholz: "Putin non ha minacciato né me né la Germania". Assicurando ... in particolari i carri armati che anche Berlino ha deciso di inviare all'esercito di. ......", ha detto, raschiando il fondo delle interpretazioni fantasiose che a sentire lei è l'Ucraina che ha attaccato la Russia. Mentre Zelensky continua la richiesta di armi all'Occidente e...

Kiev assicura: "Non useremo i razzi Usa a lunga gittata per colpire il territorio russo" Today.it

Nessuna frenata sullo scudo aereo per Kiev, assicura Tajani AGI - Agenzia Italia

Armi a Kiev, Italia prudente sul sistema anti missile chiesto da Nato ... TGCOM

Un caso lo scudo per Kiev: dubbi tecnici e politici. Il decreto solo a febbraio la Repubblica

Scholz, le telefonate con Putin e i carri armati per Kiev: la strategia ... Open

Per l’intelligence britannica Bakhmut è sempre più isolata con le forze paramilitari del gruppo Wagner che stanno avanzando. “Putin non ha minacciato né me né la Germania. Durante le nostre conversazi ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, news. Zelensky: 'Situazione sul terreno si complica per noi'. LIVE ...