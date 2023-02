Torino batte Udinese 1 - 0 LA CRONACA TORINO - Udinese 1 - 0 al 49'! Rete di Yann! Ola Aina rientra sul destro e cross in mezzo per il numero 7, che taglia all'interno dell'... ilè stato ...Al suo posto c'è la novità, in un tridente offensivo che si completa con Miranchuk e Sanabria. Sottil invece non sorprende, è la sua tipica Udinese disegnata intorno a un 3 - 5 - 2 che ...

Karamoh si sblocca a Firenze: primo gol nella serata più deludente Toro.it

Karamoh-gol, Udinese al tappeto. E ora il Toro sente profumo d'Europa La Gazzetta dello Sport

Torino-Udinese 1-0: gol e highlitgs, decide Karamoh per i granata Sky Sport

Torino-Udinese, la moviola in diretta: il Var convalida il gol di Karamoh Toro.it

Toro-Udinese 1-0, Karamoh-gol e granata al settimo posto Corriere della Sera

Condividi questo articolo:Torino, 5 feb. (Adnkronos) – Il Torino si impone 1-0 in casa sull’Udinese nella gara valida per la 21esima giornata di Serie A grazie ad un gol di Karamoh e si porta settimo ...Per la prima volta in stagione il Torino è in zona europea (sempre che la Coppa Italia, al suo epilogo, oltre alle decisioni della Uefa, lo permettano realmente). Dopo un lungo ...