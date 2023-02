Kane nella storia del Tottenham | è il miglior marcatore di tutti i tempi

Leggi su calcionews24

(Di domenica 5 febbraio 2023) Giornata storica per Harry, attaccante entrato di dirittodeli dettagli Harryentra ufficialmentedel. Con il gol segnato al 15? minutosfida di Premier League contro il Manchester City, il capitano della nazionale inglese è infatti diventato ildidel club londinese.ha superato Jimmy Greaves fissando il nuovo record a 267 reti. Adesso l’attaccante è anche al terzo posto come numero di gol in Premier League, dietro a Wayne Rooney (208) e Alan Shearer (260). L'articolo proviene da Calcio News 24.