Juvemania | il problema non è Pogba | è la Figc Lui è fidanzato con noi e resterà ma c’è un peccato originale

8 reti prese in 2 partite evidenziano sicuramente un nuovodi equilibrio difensivo dopo le 8 vittorie consecutive ottenute in precedenza senza subire goal. Di certo la prestazione contro i ...attacco - Così come, purtroppo, appare di difficile previsione il rientro in campo di Vlahovic, in questo momento forse in assoluto l'assenza più complicata da rimpiazzare in casa Juventus. ...

Juvemania: il problema non è Pogba, è la Figc Calciomercato.com

Juvemania: Allegri, che fai Almeno si comincia a fare cassa sul ... Calciomercato.com

Juvemania: reazione da uomini, Allegri è una certezza. Può portare ... Calciomercato.com

Juvemania: Danilo onora la fascia nel giorno di Vialli e la Juve mette ... Calciomercato.com

Juvemania: Allegri come Maifredi con Chiesa terzino, Bremer ... Calciomercato.com

In un altro momento staremmo qui a commentare una gara spettacolare, piena di colpi di scena, esaltando le giocate tecniche e le emozioni di tutta la sfida. Parleremmo di partita magnifica ed evidenzi ...