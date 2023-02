Le parole di Lucasull'attacco della: "A Chiesa e Vlahovic va dato il tempo per ritrovare il feeling in avanti" Lucaha parlato alla Gazzetta dello Sport, di seguito le sue parole sull'attacco della,...'Chiesa e Di Maria possono diventare per Vlahovic un po' quello che è stato Ribery per me al Bayern'. Parola di Luca, campione del Mondo dell'Italia 2006 di Marcello Lippi e re dei bomber tanto in Italia (due volte in Serie A con Fiorentina e Verona e una in Serie B con il Palermo) quanto in Bundesliga (con il ...

Juve, senti Toni: “Chiesa sarà per Vlahovic quello che Ribery era per me” La Gazzetta dello Sport

Juve, Toni controcorrente: 'La penalizzazione può favorire Allegri' Calciomercato.com

TONI, -15 Juve Cosa ricordo di quando ero a Firenze Firenze Viola

Toni e il paradosso Juve: "Col -15 ora può giocare più libera di testa e con meno pressione" TUTTO mercato WEB

Toni: 'Juve, ecco come si risolvono i problemi di Vlahovic' ilBianconero

Luca Toni ha commenato l'attuale situazione della Juventus: l'attaccante ha parlato della sua esperienza con la Fiorentina ...Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l'ex viola Luca Toni ha parlato innanzitutto della convivenza di Vlahovic e Chiesa alla Juventus: "In Coppa Italia era la prima volta che ...