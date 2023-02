(Di domenica 5 febbraio 2023) Le parole di Lucasull’attacco della: «Ava dato il tempo per ritrovare il feeling in avanti» Lucaha parlato alla Gazzetta dello Sport, di seguito le sue parole sull’attacco della, in particolare suCON– «Era la prima volta che giocavano insieme nellantus dopostati compagni in passato alla Fiorentina. Tanto a Federico quanto a Dusan va dato il tempo di ritrovare la miglior condizione e il feeling dei tempi viola. Però, a livello di caratteristiche, hanno tutto per diventare una bella coppia.ha giàdiun giocatore top, ...

Le parole di Lucasull'attacco della: "A Chiesa e Vlahovic va dato il tempo per ritrovare il feeling in avanti" Lucaha parlato alla Gazzetta dello Sport, di seguito le sue parole sull'attacco della,...'Chiesa e Di Maria possono diventare per Vlahovic un po' quello che è stato Ribery per me al Bayern'. Parola di Luca, campione del Mondo dell'Italia 2006 di Marcello Lippi e re dei bomber tanto in Italia (due volte in Serie A con Fiorentina e Verona e una in Serie B con il Palermo) quanto in Bundesliga (con il ...

Juve, senti Toni: “Chiesa sarà per Vlahovic quello che Ribery era per me” La Gazzetta dello Sport

Juve, Toni: «Chiesa ha dimostrato di essere un top player, Vlahovic a tratti» Calcio News 24

Toni: 'Juve, ecco come si risolvono i problemi di Vlahovic' ilBianconero

Toni, la Juventus e Agnelli: "Ha fatto tanto, solo complimenti" Tuttosport

Rabbia Allegri nello spogliatoio della Juve, qualcuno l'ha tradito: Chi ... Sport Fanpage

L’ex bomber si sbilancia: “Uno come Fede può fare la fortuna di un centravanti. Per Dusan conta sbloccarsi, un gol può fare più di un allenamento” ...Luca Toni a Gazzetta: "Fede strappa,ed è generoso:,farà la fortuna:anche di Dusan». L’ex bomber dell’Italia si sbilancia «Chiesa può ...