Juve-Danilo | il brasiliano ha scelto il suo futuro

(Di domenica 5 febbraio 2023)hail suoallantus, il difensorefirmerà un contratto a vita con il club bianconerohail suoallantus, il difensorefirmerà un contratto a vita con il club bianconero. Secondo quanto riportato dal Corriere di Torino, il centrale è destinato a rappresentare il punto di riferimento dello spogliatoio bianconero ancora per tanti anni. Già capitano in assenza di Bonucci per lui si prospetta un prolungamento fino al 2026 a circa 4 milioni. Rifiutate le avance del Bayern Monaco, peresiste solo laL'articolo proviene da Calcio News 24.

ha scelto il suo futuro alla Juventus, il difensore brasiliano firmerà un contratto a vita con il club bianconero. Secondo quanto riportato dal Corriere di Torino, il centrale è destinato a rappresentare il punto di riferimento dello spogliatoio bianconero ancora per tanti anni. Per il momento dovrebbe andare in porto i rinnovi di Danilo e Locatelli, con un prolungamento del contratto.

Juve, certezza Coppa Italia: lì la Corte federale d’appello non può metter becco. Potrebbe essere la strada per l’Europa Come scrive Tuttosport la strada per l’Europa per la Juve potrebbe passare anch ...La Juve è costretta a tirare il freno a mano sul fronte del mercato, come già dimostrato a gennaio. Le prospettive per i big come Pogba e Di Maria e non solo ...