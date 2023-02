Jeff Jarrett | ”La TNA non potrebbe permettersi atleti che ora sono al top nella WWE”

Leggi su zonawrestling

(Di domenica 5 febbraio 2023) Ormai non vicose chenon abbia già fatto nel mondo del pro wreslting. Ha vinto numerosi titoli, è stato introdottoHall of Fame in WWE ed al momento lavora come direttore di sviluppo del business in AEW. Però, prima della Hall of Fame e della AEW, vi è stata la TNA, federazionequale Double J si è ritrovato nel 2002. Nell’ultimo episodio di “My World with“,ha parlato di quando ha lavorato con Drew McIntyre, il quale ha lavorato in TNA con il nome Drew Galloway. “Quella è stata la prima volta che abbiamo lavorato assieme, e Drew faceva promo che non riesce a fare oggi. Drew è emotivo, molto articolato, sa la cadenza che deve avere, e semplicemente fa promo fantastiche là ...